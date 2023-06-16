Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский является "не евреем, а позором еврейского народа", прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он заявил, что ждет реакции на это от израильского правительства. И если ее не будет, то может быть сорван намеченный визит в страну жены президента Елены Зеленской.

"Я думаю, что это провокация в стиле КГБ и плохая пропаганда. Мы должны учитывать, что он пытается испортить связи между Израилем и Украиной в преддверии визита супруги президента Зеленского в Израиль, и он намеренно сделал это в преддверии шабата. Мы ожидаем, что израильское правительство решительно осудит слова президента Путина, иначе это может привести к отмене визита Зеленской. Комментарии Путина антисемитские и направлены против еврейского народа. Я думаю, что израильский народ должен гордиться украинским президентом, являющимся евреем и храбро защищающим свою страну", – сказал Корнийчук.

Израильское правительство на данный момент на заявление Путина о Зеленском не отреагировало.

Напомним, во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа".

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.