Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

"Он разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля", - предположил Гольдшмидт.

Также он добавил, что президентство Зеленского, который "не скрывает своего еврейства" делает бессмысленными заявления президента России Владимира Путина о том, что "Украиной правят неонацисты".

"Покажите мне другую страну, находящуюся во власти нацистов, где процветает еврейская община", - сказал он.

При этом Гольдшмидт заявил, что большая часть еврейской общины Украины уехала и теперь является беженцами в Германии, Австрии и Румынии.

Ранее мы рассказывали, что в том же интервью Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России.

"Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима", - предупредил бывший главный раввин.

Летом "Страна" писала, что через две недели после начала войны в Украине Гольдшмидт покинул Россию. Как сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, которая работает журналисткой в США, он вынужден был уехать из-за требований Кремля и ФСБ поддержать вторжение в Украину.