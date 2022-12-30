Бывший главный раввин Москвы заявил, что не знает, "насколько евреем" себя чувствует Зеленский
Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.
"Он разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля", - предположил Гольдшмидт.
Также он добавил, что президентство Зеленского, который "не скрывает своего еврейства" делает бессмысленными заявления президента России Владимира Путина о том, что "Украиной правят неонацисты".
"Покажите мне другую страну, находящуюся во власти нацистов, где процветает еврейская община", - сказал он.
При этом Гольдшмидт заявил, что большая часть еврейской общины Украины уехала и теперь является беженцами в Германии, Австрии и Румынии.
Ранее мы рассказывали, что в том же интервью Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России.
"Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима", - предупредил бывший главный раввин.
Летом "Страна" писала, что через две недели после начала войны в Украине Гольдшмидт покинул Россию. Как сообщила его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, которая работает журналисткой в США, он вынужден был уехать из-за требований Кремля и ФСБ поддержать вторжение в Украину.