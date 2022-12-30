Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России.

Об этом он заявил он в интервью The Guardian.

"Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима", - сообщил он.

Он также заявил, что в России растет уровень антисемитизма на фоне того, как страна возвращается к "новому типу Советского Союза", а "железный занавес постепенно опускается".

"Именно поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев - это уехать", - заявил он.

Сам Гольдшмидт покинул РФ вскоре после вторжения российских войск в Украину.

Официально - из-за болезни отца, живущего в Израиле, но в июне невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт написала в Twitter, что причиной стало давление российских властей, которые требовали от него публичной поддержки вторжения.

На заявление Гольдшмидта отреагировала Московская еврейская религиозная организация, заявив, что "он делает те заявления, которые считает нужными", т.к. он не работает в организации.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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