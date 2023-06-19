В понедельник, 19 июня, первая леди Елена Зеленская приехала с визитом в Израиль.

Она уже встретилась с президентом Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль.

Фото со встречи опубликовано в Instagram Елены Зеленской.

"Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", - говорится в сообщении.

Ранее украинский посол в Израиле говорил, что если официальный Израиль не прокомментирует недавнее заявление Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский является "не евреем, а позором еврейского народа", то визит Зеленской может быть сорван.

Позже МИД Израиля отказался комментировать журналистам данное заявление. Однако визит остался в силе.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.