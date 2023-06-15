Две неизвестные страны, одна из которых европейская, при поддержке США договариваются купить у Израиля более 200 танков Merkava II и III, хранящихся на складах.

Об этом пишет издание Ynet.

По данным журналистов, это соглашение - на пороге окончательного подписания. Она обойдется заказчикам в несколько десятков миллионов долларов, но эта сумма считается ничтожной по сравнению с ценами на западные танки.

Впервые в истории Израиль продает танки в Европу. Ожидается, что поставки разделят на два этапа. Первый будет включать более старые танки Merkava II, второй - Merkava III, поступившие на вооружение Израиля в 1990-х годах.

Израильские медиа называют сделку исторической, ведь Израиль никогда и никому не продавал свои танки за последние 40 лет, с тех пор как этот танк стал на вооружение.

Известно, что танк Merkava был введен в действие после того, как израильский бронетанковый корпус понес тяжелые потери против Египта и Сирии в войне 1973 года, с целью снижения зависимости от иностранных поставок оружия. Merkava четвертого поколения был принят на вооружение в 2004 году.

Ранее мы писали, что, по данным NYT, США начали использовать для снабжения Украины боеприпасы со складов в Израиле.

Также, как писали местные издания, Израиль может пересмотреть свою позицию по поставкам Украине оружия.