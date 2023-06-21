Министр обороны Алексей Резников провел свой первый разговор с коллегой из Израиля Иовом Галлантом.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"Мы обсудили текущую ситуацию на земле и перспективы проекта по защите украинцев от воздушных угроз. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Рассчитываем на помощь Израиля в противодействии им", - сообщил Резников.

Ранее СМИ писали о том, что Израиль планирует продать в Европу для передачи Украине танки "Меркава". Но в Тель-Авиве официально заявили, что не планируют поставок летальных вооружений Украине.

А на днях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву. Он отметил, что Израиль является наиболее нейтральным государством среди тех, кто имеет хорошие отношения с Украиной.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.