Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Пакет включает два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним.

Также в пакет помощи вошли:

тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;

155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (количество не указано);

6 машин для патрулирования границы.

Сегодня стало известно, что Франция готовит многолетний пакет помощи Украине для поддержания экономической и финансовой стабильности, также в него войдет гуманитарная помощь.

А премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине пакета финансовой помощи на 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Между тем война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.