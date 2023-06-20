США завтра объявят о новом пакете военной помощи Украине. Его анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен в Лондоне на совместном брифинге с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен пообещал, что сообщит о новом пакете помощи на завтрашней конференции в Лондоне, которая посвящена послевоенному восстановлению Украины.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового крепкого пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", — заявил Блинкен на брифинге.

Ранее мы сообщали, что Дания окажет Украине военной помощи почти на 3 миллиарда евро в течение 2023-2028 годов. Соответствующее решение одобрил датский парламент.

А Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Деньги будут поступать в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Они пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.