Дания окажет Украине военной помощи почти на 3 миллиарда евро в течение 2023-2028 годов. Соответствующее решение одобрил датский парламент.

Об этом сообщает в Твиттере министр обороны Алексей Резников.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" - это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" добавит в этот оркестр те звуки с неба, которых мы так жаждем", - написал Резников.

Напомним, Великобритания, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи, важнейшая часть которого - системы ПВО и сотни ракет к ним.

Также по данным СМИ, Дания и Нидерланды профинансируют поставку Украине еще 14 танков Leopard.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.