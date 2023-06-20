Евросоюз готовит Украине новый пакет финансовой помощи на 50 млрд евро - Bloomberg
Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро.
Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год, о ней объявят скорее всего на этой неделе в Лондоне, где пройдет конференция по восстановлению Украины.
Деньги будут поступать в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Они пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.
Но они "будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией".
Украина получила от ЕС почти 38 миллиардов евро с начала войны.
Напомним, Евросоюз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет помощи. Работа над ним может начаться после 2023 года.
Ранее мы писали, что еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретон заявил, что для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины Евросоюз планирует ускорить поставки оружия Киеву.