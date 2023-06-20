Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год, о ней объявят скорее всего на этой неделе в Лондоне, где пройдет конференция по восстановлению Украины.

Деньги будут поступать в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Они пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Но они "будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией".

Украина получила от ЕС почти 38 миллиардов евро с начала войны.

Напомним, Евросоюз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет помощи. Работа над ним может начаться после 2023 года.

Ранее мы писали, что еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретон заявил, что для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины Евросоюз планирует ускорить поставки оружия Киеву.