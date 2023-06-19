В отчете Евросоюза по заявке Украины на членство говорится, что Киев на данный момент выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Два высокопоставленных чиновника ЕС, которые были проинформированы об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина уже выполнила два критерия. Один из чиновников сказал, что это связано с судебной реформой и законом о СМИ, и добавил, что основное внимание в отчете уделяется положительным моментам.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела. В частности, по делу главы Верховного суда Князева", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Другие условия ЕС включают реформы Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законы, направленные на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Третий источник, также официальный представитель ЕС, знакомый с рекомендациями блока Украине по верховенству закона, добавил:

"Что касается реформ, то стакан был бы наполовину полон, мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно".

Чиновник отметил, что Украина назначила новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, как это требовалось, хотя ее антиолигархический закон 2021 года был признан недостаточным.

Доклад, объявленный в качестве промежуточного перед официальной оценкой в октябре, будет направлен 27 национальным представителям ЕС в Брюсселе в среду, а затем будет представлен на встрече министров европейских дел в Стокгольме в четверг.

"Чтобы соответствовать требованиям, Украине придется привести свои законы в соответствие со многими обширными стандартами ЕС, начиная от климата до труда. На практике путь Украины к членству обязательно займет годы, и мало кто верит, что страна может присоединиться во время войны с Россией", - пишет Reuters.

Напомним, в апреле Европарламент и Верховная Рада провели первое совместное заседание в рамках движения Украины к членству в ЕС.

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