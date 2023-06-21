Франция готовит многолетний пакет помощи Украине для поддержания экономической и финансовой стабильности, также в него войдет гуманитарная помощь.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на Конференции по восстановлению Украины.

Также министр объявила о выделении 40 млн евро для экстренной реконструкции критически важной инфраструктуры и медицинского оборудования в 2023 году.

"Наше обязательство поддерживать восстановление Украины - это также сигнал, который мы посылаем Путину: сигнал о том, что мы будем поддерживать столько, сколько потребуется, и что он не сможет нас переждать. Это сигнал, который должен убедить Россию в том, что она зашла в тупик и должна немедленно прекратить свою агрессию. Для достижения этой цели Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать гуманитарную помощь, помощь для поддержания экономической и финансовой стабильности", - сказала Колонна.

Она отметила, что помощь будет состоять в основном из грантов, чтобы избежать увеличения нагрузки на публичные финансы Украины.

Напомним, Британия объявила о финансовой помощи Украине в размере трех миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

Также США выделят более $1,3 млрд на восстановление Украины.