Франция резко изменила позицию по поводу членства Украины в НАТО и теперь поддерживает позицию Польши и стран Балтии - сторонников ускорения этого процесса.

Такой сдвиг констатирует французское издание Le Monde.

Ранее французская власть придерживалась более осторожной тактики давления на Россию. Но, по информации издания, 12 июня на заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО "как самостоятельной гарантии безопасности".

"Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию", - объясняет Le Monde логику Парижа.

Есть и другой расчет: намек на перспективу членства Украины в НАТО может убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, когда "наступит момент".

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

Также стало известно, что США не намерены принимать Украину в НАТО по упрощённой схеме. Белый дом считает, что Киев должен соответствовать всем требованиям, выдвигаемым к членам Альянса.