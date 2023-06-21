США предоставит на восстановление Украины более $1,3 млрд, сообщает "Интерфакс-Украина".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду в Лондоне во время выступления на международной конференции, посвященной восстановлению Украины.

"Сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса США мы предоставим более $1,3 млрд. дополнительной помощи, чтобы помочь Украине", - сказал Блинкен.

Эти слова встретили аплодисментами.

Как писала "Страна", США хотят закупить для Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Также стало известно, что Украина ведет с США закрытые переговоры о передаче истребителей, беспилотников и ракетных комплексов.

Ранее мы писали, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения, причем ошибся в сторону переоценки.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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