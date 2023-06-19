Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе визита в Пекин китайские власти заверили его, что не собираются поставлять России оружие для войны в Украине.

Об этом глава Госдепа сказал журналистам после двухдневных переговоров в столице КНР.

"Мы и другие страны получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине. Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном", - сообщил Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон все же обеспокоен возможным сотрудничеством с Россией частных китайских фирм.

"Нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине", – заявил Блинкен.

Ранее появилась информация о поставках Китаем в Россию с момента начала войны беспилотников на сумму более 12 млн долларов.

Также СМИ сообщали о поставках китайской бронетехники России, которые Пекин отрицает.

А китайские детали помогают Ирану быстро отправлять свои беспилотники в Россию.