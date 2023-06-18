В воскресенье, 18 июня, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин с официальным визитом.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет.

Он отметил, что США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

Госсекретарь пробудет в Китае два дня. Ожидается, что в понедельник он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И и, возможно, президентом Си Цзиньпином, сообщает издание.

Накануне Bloomberg сообщало, что, по их информации, визит Блинкена связан с тем, что Соединенные Штаты надеются возобновить общение с Китаем на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся напряженность в отношениях между странами. Кроме того, возможно, Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который в прошлом году тайно ездил в Украину для встреч с президентом Владимиром Зеленским, в мае посетил Китай с секретным визитом. В публикации отмечается, что поездка Бернса свидетельствует о высокой обеспокоенности Белого дома ухудшением отношений с Китаем.