Китай опровергает появившиеся в СМИ сообщения о поставках китайской бронетехники России. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду. Эта позиция очевидна для мирового сообщества. Мы считаем, что по-настоящему ответственные СМИ должны создавать объективные, справедливые и профессиональные новостные материалы, опирающиеся на реальные факты, - заявил Ван Вэньбинь.

Инфорация о поставках появилась в СМИ после того, как 6 июня Рамзан Кадыров опубликовал видео новой закупленной военной техники его подразделения "Ахмат". Что это за техника и где была куплена, он не сообщал.

СМИ распространили информацию, что это китайская бронетехника производства компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Ранее офицер ВСУ заявил, что РФ также закупила значительное количество китайских беспилотников. На Западе эту информацию пока не комментировали и не подтверждали.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.