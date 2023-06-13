Китайские детали помогают Ирану быстро поставлять беспилотники в Россию

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В статье говорится, что внутри российских "Шахедов", сбитых в Украине в апреле 2023 года, западные специалисты обнаружили микросхемы, выпущенные Китаем в январе этого же года. По их оценке, именно наличие китайских комплектующих позволило Ирану расширить и ускорить своё производство дронов-камикадзе.

Китайские запчасти были найдены в навигационной системе летательных аппаратов.

"Обнаруженные детали широко используются в коммерческой электронике, поэтому ограничить Ирану доступ к ним с помощью санкций будет сложно", - отмечает издание.

Ранее появилась информация о массовом применении Россией в Украине китайских беспилотников, в том числе FPV-моделей, которые наводятся на цель в режиме реального времени и используются как дроны-камикадзе.

Также "Страна" сообщала, что Китай опровергает появившиеся сообщения о поставках китайской бронетехники для РФ.

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