В российском Воронеже заявили, что окно жилого дома в центре города повредил беспилотник.

Об этом пишут российские СМИ, заявив, что дрон был со взрывчаткой.

Губернатор региона Александр Гусев подтвердил падение беспилотника, но о взрывчатке не сообщал. По его словам, на месте работают спецслужбы, ранены два человека.

Опубликованы фото и видео прилета. На кадрах можно заметить обгоревшие проемы окон и разрушения на фасаде.

Появилось и видео взрыва беспилотника возле жилого дома в Воронеже.

По данным российских пабликов, дрон летел в сторону авиационного предприятия, но РЭБ сбила его с пути.

Ранее в российском Воронеже сообщали о "хлопке" в районе авиазавода и пожаре за городом. Власти опровергали.

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