Продолжают появляться данные о массовом применении Россией в Украине китайских беспилотников - в том числе FPV-моделей, которые наводятся на цель в режиме реального времени и используются как дроны-камикадзе.

На эту тему высказался командир подразделения аэроразведки ВСУ с позывным "Мадьяр" (Роберт Броуди).

По его словам, РФ использует дроны китайской компании Iflight, которая, как заявляет Мадьяр, производит их по заказу российской армии.

"Производит сегодня и сейчас. Внимательно: десятками тысяч единиц. Необходимо немедленно инициировать диалог с Соединенными Штатами и странами ЕС о введении широких санкций по данной компании, как ранее уже было сделано с пятью китайскими компаниями, поставлявшими запчасти к шахидам", - заявил Броуди.

Подтверждений от Москвы, Китая и производителя, а также от украинских официальных лиц этому нет. Ранее в Пекине заявляли, что не поставляют оружие в зону конфликта.

В то же время дроны IFlight - коммерческие, которые можно купить на открытом рынке, а затем переоборудовать, подцепив на них взрывчатку. С этой целью FPV-дроны в больших количествах покупаются и для нужд украинской армии.

Но нельзя исключать, что россияне смогли договориться о прямых массовых поставках через правительство Китая.

Ранее The Economist со ссылкой на офицеров ВСУ написал, что россияне стали использовать много китайских беспилотников.

Также российские телеграмм-каналы в последнюю неделю публиковали немало видео с ударами FPV-дронами по украинской военной технике.