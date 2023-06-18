Глава американского Госдепа Энтони Блинкен провел в Пекине переговоры со своим китайским коллегой Цинь Ганом.

Подробности переговоров изложил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллеру. Его слова приводит сайт Госдепа.

По его словам, государственный секретарь провел сегодня в Пекине "откровенные, содержательные и конструктивные переговоры с государственным советником Китайской Народной Республики и министром иностранных дел Цинь Ганом.

"Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчета. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также сказал о возможности изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР, где наши интересы совпадают. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и работать со своими союзниками и партнерами над продвижением нашего видения свободного, открытого мира, поддерживающего международный порядок, основанный на правилах", - отметил Миллер.

В свою очередь Цинь Ган заявил о важности содействия обменам между народами США и КНР.

Блинкен пригласил министра иностранных дел КНР в Вашингтон для продолжения переговоров, и они договорились запланировать ответный визит в удобное для обеих сторон время.

Встречи госсекретаря с официальными лицами КНР в Пекине продолжатся 19 июня, добавили в Госдепе.

Ранее западные СМИ сообщили, что госсекретарь Соединенных Штатов прибыл в Пекин с официальным визитом.

По их данным, Блинкен намеревался обсудить с представителями власти КНР войну в Украине.