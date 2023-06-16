Билл Гейтс приехал в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином. Видео
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приехал с визитом в Пекин где встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.
Информация об этом появилась в китайских СМИ.
Глава КНР Си Цзиньпин сказал Биллу Гейтсу во время встречи: "Вы первый американский друг, которого я принимаю в Пекине в этом году".
Гейтс ответил, что он "будет очень рад вернуться".
За несколько лет это была первая встреча китайского лидера с иностранным бизнесменом.
Ранее "Страна" публиковала видео с визита Макрона в Китай на встречу с Си Цзиньпином.
Напомним, Илон Маск в кратчайшие сроки собирался посетить Китай, чтобы поговорить там о Tesla.
Также издание Financial Times заявило, что директор ЦРУ Бернс в мае тайно ездил в Китай.
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