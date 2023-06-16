Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приехал с визитом в Пекин где встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.

Информация об этом появилась в китайских СМИ.

Глава КНР Си Цзиньпин сказал Биллу Гейтсу во время встречи: "Вы первый американский друг, которого я принимаю в Пекине в этом году".

Гейтс ответил, что он "будет очень рад вернуться".

За несколько лет это была первая встреча китайского лидера с иностранным бизнесменом.

Ранее "Страна" публиковала видео с визита Макрона в Китай на встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, Илон Маск в кратчайшие сроки собирался посетить Китай, чтобы поговорить там о Tesla.

Также издание Financial Times заявило, что директор ЦРУ Бернс в мае тайно ездил в Китай.

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