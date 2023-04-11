Американский миллиардер Илон Маск собирается в Китай в ближайшие выходные.

Об этом сообщает издание India Times со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с планами Маска, он прибудет в Китай с визитом в субботу с возможной остановкой на шанхайском заводе Tesla Inc. Ожидается также, что график миллиардера будет включать встречу с местными властями Шанхая.

Маск прибудет в сопровождении Тома Чжу, который на днях был назначен старшим вице-президентом Tesla по автомобилестроению.

Чжу присоединился к компании в 2014 году и руководил строительством и эксплуатацией завода Tesla в Шанхае, живя на этом объекте во время карантина, связанного с коронавирусом.

Недавно Маск предлагал сделать Тайвань специальным районом Китая, чтоб не допустить войну.

Мы сообщали, что Китай хочет конкурировать с системой Starlink Илона Маска и запустить тысячи спутников.