Владелец Twitter Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призывают приостановить разработку искусственного интеллекта.

Они подписали письмо (всего - более тысячи подписантов, среди них известные ученые, предприниматели и исследователи) с призывом сделать паузу в разработках как минимум на полгода, чтобы человечество смогло оценить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и убедиться, что он безопасен.

"Современные системы искусственного интеллекта становятся конкурентноспособными в решении многих задач, и мы должны спросить себя, должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге смогут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми", - говорится в письме.

Среди подписантов также известный футуролог Юваль Ной Харари.

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект представляет угрозу человечеству, но обладает большим потенциалом.

По данным Politico, Институт будущего жизни предсказал, что "обезумевший искусственный интеллект" убьет человечество.