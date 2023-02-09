Основатель Microsoft Билл Гейтс на протяжении года встречается с 60-летней вдовой бывшего гендиректора Oracle Марка Херда Полой Херд.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Они неразлучны. Они вместе уже больше года, и ее всегда называют загадочной женщиной, но для их ближайшего окружения не секрет, что у них романтические отношения", - приводит издание слова друга пары.

Источники газеты утверждают, что Гейтс и Херд познакомились еще в 2015 году во время теннисного матча. В январе 2023 года их заметили на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

Поле Херд 60 лет, сейчас она занимается планированием и организацией мероприятий, а также филантропией. Состояние ее супруга на момент его смерти в 2019 году оценивалось в 500 миллионов долларов.

Гейтсу сейчас 67 лет.



Напомним, в мае 2021 года стало известно, что супруги Гейтс приняли решение развестись. Их брак продлился 27 лет, они вырастили троих детей. По одной из версий, причиной для развода могли стать контакты Била Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле.

Жена Гейтса после развода получила акции на сумму более 3 миллиардов долларов.