Житель Тернополя через суд добился развода с женщиной, на которой на самом деле никогда не женился. Оказалось, что она вышла замуж за мошенника, укравшего паспорт у мужчины и вклеившего туда собственную фотографию.

Об этом сообщается на сайте Тернопольского апелляционного суда.

По данным суда, о своей "женитьбе" мужчина узнал в 2019 году, когда пошел заключать новый брак. Ему отказали, поскольку в реестре уже была запись о том, что он женат.

"Поэтому Богдан Р. обратился в суд и просил признать незаключенным брак между ним и Ириной М. В обоснование своих требований он указал, что на день регистрации брака исполнительным комитетом сельского совета – 10 апреля 2008 – находился за пределами Украины. Когда вернулся домой, выяснил, что у него похищен паспорт гражданина Украины, о чем подал заявление в правоохранительные органы. Вместе с тем, предоставить суду доказательства о своем длительном пребывании за границей не смог, поскольку, как отмечается в ответе пограничной службы, информация о пересечении гражданами границы сохраняется всего 5 лет", – говорится в сообщении.

В суде первой инстанции Ирина М. подтвердила, что брак заключала не с истцом, а с другим мужчиной, выдававшим себя за Богдана Р., который вклеил свое фото в похищенный у истца паспорт.

После регистрации брака супруги взяли фамилию жены, но два года спустя они разошлись. С Богданом Р. Ирина не знакома. Также ответчица предоставила фото мужчины, с которым состояла в браке.

Тернопольский горрайонный суд рассматривал это дело в январе 2022 года. В иске Богдану Р. отказали. Мужчина подал апелляцию. Во время повторного рассмотрения дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что подпись в актовой записи о браке ставил не Богдан Р.

"Поскольку факт отсутствия жениха – истца Богдана Р. - во время регистрации брака ответчик признала в суде первой инстанции, а ее представитель – в апелляционном суде, а подпись в актовой записи о браке принадлежит не ему, коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что апелляционную жалобу Богдана Р. следует удовлетворить", – говорится в решении.

Суд признал брак между Богданом Р. и Ириной М. недействительным.

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