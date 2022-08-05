В Киеве мошенник с помощью грима и поддельных документов пытался снять с чужого счета 23 миллиона гривен. Хозяин счета при этом из-за войны вынужденно покинул территорию Украины.

О происшествии сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что злоумышленник узнал об отъезде из Украины владельца банковского счета, на котором лежит 23 миллиона гривен. Выдавая себя за хозяина счета и подделав документы на его имя, аферист предоставил работнику банка, где открыт счет, заявление об изменении номера телефона, по которому производится идентификация клиента.



В тот же день в другом отделении этого же банковского учреждения, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего.



Несмотря на качество поддельных документов и попытки мошенника путем гримирования быть визуально похожим на действительного владельца счета, он был разоблачен и задержан.



В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенной в других районах столицы.



Досудебное расследование продолжается.



Санкция вменяемой аферисту статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине мошенники предлагают родственникам пропавших военных "помощь" в их поиске за деньги.

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