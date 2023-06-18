Китайский Bank of China блокирует проведение денежных переводов в юанях, долларах и евро из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии под давлением США и ЕС.

Об этом пишут российские СМИ.

По словам собеседников российского издания РБК, такое решение принято не Китаем, а Евросоюзом и США с целью усилить санкционное давление и перекрыть альтернативные каналы перевода денег.

А руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы "Финам" Дмитрий Леснов отмечает, что, помимо юаней, невозможен перевод долларов, евро и гонконгских долларов через корсчета Bank of China.

Отметим, что переводы юаней в страны Запада через китайский банк могли использоваться российскими компаниями для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов.

Напомним, по данным Bloomberg, китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты в России через год после того, как вторжение в Украину привело к валу западных санкций против Москвы. До вторжения объем торгов с юанем на российском рынке был ничтожен.

А прошлым летом Россия поднялась на третье место по использованию юаня в международной торговле.

Недавно страны БРИКС, в состав которых входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обратились к учрежденному банку блока с просьбой дать рекомендации относительно возможного введения общей валюты, чтобы обезопасить себя от санкций.