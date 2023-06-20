Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, отложенный из-за зимнего инцидента с китайским воздушным шаром над Америкой, стал одним из главных мировых событиях последних дней.

При этом оценки его кардинально разнятся. На официальном уровне с обоих сторон говорятся весьма позитивные слова. В тоже время СМИ полагают, что пока никаких признаков снижения конфронтации между странами не наблюдается. Скорее наоборот - трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает.

Что может иметь последствия и для Украины.

Подробнее - в статье "Страны".

Без красной дорожки

Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай почти за пять лет.

На встрече с ним Си выразил надежду, что Вашингтон займет рациональную позицию в отношениях с Пекином, а Блинкен, в свою очередь, заверил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с Китаем и новой холодной войны, а также выступают против независимости Тайваня (который Пекин считает своей отколовшейся территорией).

По словам Блинкена, КНР заверила США, что не будет предоставлять военную помощь России для использования на войне в Украине. Госсекретарь признал, что пока в Вашингтоне не видели никаких доказательств, которые могли бы противоречить заверениям Пекина. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и призвал Пекин "проявлять бдительность".

И хоть Байден сказал, что Блинкен "проделал адскую работу" в Пекине, многие западные эксперты отмечают, что госсекретарь получил довольно прохладный приём в Пекине (хотя и сам факт состоявшейся встречи на фоне напряженных отношений с Китаем для США эксперты называют достижением).

Bloomberg отмечает, что китайская ежедневная газета People’s Daily выделила под встречу Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом всего лишь угловое место на третьей странице.

О многом говорят детали и антураж встречи.

"В аэропорту Блинкена приветствовали Ян Тао, генеральный директор Департамента по делам Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел, и посол США в Китае Николас Бёрнс. В дипломатической иерархии они стоят гораздо ниже госсекретаря. Не было и красной ковровой дорожки", – пишет Newsweek.

"Строгое приветствие на летном поле аэропорта в Пекине без красной ковровой дорожки. Рукопожатие с каменным лицом от высокопоставленного чиновника внешней политики Китая. Си сидел в конце длинного стола, а Блинкен смотрел на него снизу вверх. Во время визитов с предыдущими госсекретарями США Си сидел рядом с дипломатами", - также отмечает New York Times.

Блинкена посадили за стол на приличном расстоянии от Си. Фото: Wang Ye/Xinhua

В китайских соцсетях считают, что Пекин показал свое превосходство на этой встрече.

"По их мнению, мистер Блинкен прибыл только после того, как умолял нескольких месяцев о приглашении. И что во время своего визита его научили уважать интересы Китая, а он играл роль просителя у Си. Пользователи китайских социальных сетей радостно отметили, что Блинкен прибыл в День отца, подразумевая, что Си был папой Америки", - пишет New York Times.

"Фото с Си Цзиньпинем, читающем лекции подчиненному американскому госсекретарю из-за стола в зале заседаний, хорошо показывает внутренней аудитории, что Китай является мировой державой, которая не только требует, но и получает уважение от других великих держав", - сказал изданию Дрю Томпсон, приглашенный старший научный сотрудник Общественной школы Ли Куан Ю.

Профессор Стив Цанг, директор Китайского института Школы восточных и африканских исследований в Лондоне, заявил Newsweek, что визит Блинкена рассматривается Пекином скорее как уступка США.

Воскресная встреча министров иностранных дел длилась больше семи часов, но, как отмечают эксперты, никаких конкретных договорённостей достичь не удалось.

На брифинге представители США заявили, что не питают иллюзий относительно того, что проблемы будут решены за несколько встреч. Китайцы охарактеризовали прошедшие переговоры как "конструктивные".

Более того, New York Post считает, что США пошли на некие тайные уступки Китаю.

"Похоже, Китай будет соизволить говорить только до тех пор, пока Вашингтон будет ублажать его реальными уступками", - считает издание.

Китайские госсми при этом видят (во всяком случае, публично) некие сигналы о возможной стабилизации отношений после визита Блинкена.

"Некоторые эксперты считают, что двухдневный визит Блинкена принес некоторые положительные результаты с четкой дорожной картой, направленной на то, чтобы вернуть двусторонние отношения в правильное русло", - пишет Global Times.

Позитивно высказался и Джо Байден.

"Отношения США и Китая находятся на верном пути", - сказал президент.

"Ни к селу, ни к городу"

Между тем республиканцы уже критикуют визит.

Бывший губернатор Нью-Джерси, кандидат в президенты от республиканцев Крис Кристи, которого цитирует Hill, сказал, что поездка Блинкена была "ни к селу, ни к городу".



"Политика Байдена в отношении Китая полна неудач... Он послал сигнал России и Китаю, что война в Украине - это окей. Сейчас Китай финансирует это, потому что мы дали им сигнал, что все в порядке, а Россия убивает невинных граждан Украины... Он совершил ошибки, не проявляя жесткости по отношению к Китаю в отношении кражи нашей интеллектуальной собственности, позволив воздушным шарам-шпионам беспрепятственно летать над нашей страной", - сказал Кристи CBS News.

Визит Блинкена в Пекин, считает CNN, высветил другую реальность: широкую и опасную пропасть между двумя державами, в том числе и по тайваньскому вопросу.

"В последние месяцы США ввели санкции против китайских компаний, подтолкнули союзников к ограничению экспорта полупроводников в Китай, сплотили другие страны с развитой экономикой, чтобы противостоять "экономическому принуждению" Пекина и "снижению рисков" цепочек поставок, а также подписали новое торговое соглашение с Тайванем. Пекин, со своей стороны, призвал к миру, в котором не одна крупная держава, а множество, которые соглашаются не вмешиваться во внутренние дела друг друга, будь то нарушения прав человека, политические репрессии или экономическое развитие. В последние месяцы обе стороны стали свидетелями многочисленных опасных военных столкновений, в том числе близкого столкновения военных кораблей в Тайваньском проливе и близкого перехвата Китаем американского разведывательного корабля. Китай прервал переговоры с военным командованием США после прошлогоднего визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, и перерыв в общении на высоком уровне усилил опасения, что инцидент может перерасти в конфликт. На этой неделе Блинкену не удалось заручиться согласием Китая на восстановление военной связи на высоком уровне - еще один глубоко укоренившийся камень преткновения", - пишет CNN.

Шэнь Дингли, эксперт по внешней политике Китая в Шанхае, в беседе с CNN отмечает, что Китай не может смириться с тем, что "США снисходительно разговаривают с нами, а министр обороны Китая находится под санкциями США".

В преддверии и во время визита Блинкена Китай ясно дал понять, кто, по его мнению, несет ответственность за проблемы в отношениях.

"Основная причина - неправильное восприятие США Китаем", - заявил высокопоставленный пекинский дипломат Ван И госсекретарю США.

"Похоже, что не было достигнуто прогресса в вопросах, лежащих в основе этого спора - от отношений США с Тайванем до последствий американского взгляда на конкурентные отношения", - заключает CNN.

Будет ли война между США и Китаем

Бонни Гаслер, управляющий директор индо-тихоокеанской программы German Marshall Fund, в комментарии CNBC сказал, что улучшить двусторонние отношения будет невозможно, "если Пекин не согласится с тем, что конкуренция является доминирующей чертой американо-китайских отношений и требует активного и эффективного управления".

Технологическое соперничество между США и Китаем усилилось в последние месяцы, когда США заблокировали доступ Китая к передовым чиповым технологиям, а Китай запретил ключевым операторам инфраструктуры покупать продукцию американского технологического гиганта Micron.

Согласно заявлению People’s Daily, Пекин попросил Вашингтон отказаться от так называемой "теории китайской угрозы", отменить санкции против Китая и прекратить подавлять китайское технологическое развитие.

Си так высказался по этому поводу на встрече с Блинкеным: "Конкуренция между крупными странами не отражает тенденции времени". Что в переводе с дипломатического языка, считает New York Times, означает: "окружение Китая партнерами по безопасности и перекрытие ему доступа к передовым технологиям - это не здоровая конкуренция, а приглашение к конфликту".

Впрочем, эксперты оценивают шансы вооруженного конфликта между США и Китаем как минимальные.

Роберт Дейли, директор Института Киссинджера Центра Вильсона по Китаю и США, считает, что вероятность войны между странами низка, но соперничество будет продолжаться.

"Есть совместное решение, совместное осознание того, что мы не должны вступать в войну, но обе страны будут продолжать конкурировать по всем показателям силы во всем мире", - сказал Дейли CNBC.

При этом по Тайваню, пороховой бочке в регионе, каждый остался при своем мнении.

Блинкен выразил обеспокоенность "провокационными действиями Китая в Тайваньском проливе, а также в Южном и Восточно-Китайском морях", а Ван И, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, подчеркнул, что "защита национального единства всегда будет ядром основных интересов Китая", а США должны "уважать суверенитет и территориальную целостность Китая и решительно выступать против независимости Тайваня".

New York Times пишет, что США и Китай по-разному воспринимают соперничество, что еще раз продемонстрировал визит Блинкена.

"Китай рассматривает недавние действия США как попытку сдержать другую сверхдержаву, а не конкурировать с ней, и он сопротивляется", - пишет издание.

Американские официальные лица говорят, что поездка Блинкена была необходима, потому что поддержание регулярных дипломатических отношений на высоком уровне между двумя мировыми соперниками-сверхдержавами - и двумя их крупнейшими экономиками и вооруженными силами - имеет решающее значение для предотвращения открытого конфликта.

Аналитики говорят, что Китай надеется, что переговоры помогут укрепить доверие бизнеса, когда многие из традиционных рычагов китайского экономического роста, такие как недвижимость, сталкиваются с серьезными проблемами.

Более того, Китай хочет подчеркнуть администрации Байдена свое несогласие с торговыми ограничениями, которые ограничивают доступ Китая к важным технологиям, таким как передовые полупроводниковые чипы.

"Главная мотивация Си заключается в том, что китайская экономика находится в очень плохом состоянии. Экспорт заметно сократился, и все больше американских и западных фирм переносят производственные базы из Китая", - сказал New York Times Вилли Лам, аналитик китайской политики, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, исследовательского института в Вашингтоне.

Принимая Блинкена, Китай также стремился заложить основу для визита Си в Соединенные Штаты в ноябре на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - поездка, которая может привести к встрече один на один с президентом Байденом. Такой визит поможет улучшить имидж Си как мирового государственного деятеля.

Пекин также мог потребовать от США дополнительных гарантий того, что она не будет разжигать настроения сторонников независимости на Тайване, особенно в преддверии президентских выборов как в Штатах, так и на Тайване в следующем году.

В целом же, хотя визит Блинкена, возможно, помог положить конец застою в двусторонней дипломатии на высшем уровне, он также высветил тот факт, что важный диалог между двумя странами по-прежнему находится под угрозой из-за позиции Китая в отношении Тайваня и расширения военного и экономического сотрудничества, заключает New York Times.

Тема связи развития отношений Китая и США с ходом войны в Украине западными СМИ освещалась не очень активно.

Хотя, очевидно, что связь есть прямая. Чем хуже отношения китайцев и американцев, тем меньше сдерживающих факторов у Пекина начать оказывать полномасштабную помощь России. В том числе и военную. А потепление отношений США и Китая, теоретически, открывает возможность выработки некой компромиссной между ними позиции по прекращению войны в Украине. И позицию эту (если она появится) как Укарине, так и России будет игнорировать трудно, с учетом зависимость двух воюющих стран от поддержки своих могущественных союзников.

Но пока признаков потепления американо-китайских отношений не видно. И, постепенно, участие Китая в поддержке России в войне становится все более ощутимым, хотя и, по-прежнему, не прямым и не публичным. Так, украинские военные говорят, что армия РФ стала использовать больше китайских гражданских Дронов для ударов по позициям ВСУ. Кроме того, ряд российских экспертов заявляет, что китайцы якобы уже начали передавать российским военным информацию со своих спутников, что повысило точно ударов российской армии. Хотя официальных подтверждений этой информации пока нет.