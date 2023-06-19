В понедельник, 19 июня, в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена.

После переговоров они сделали заявления для прессы. Основное из них:

Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем. А также, что США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая.

Си Цзиньпин сказал, что от того, смогут ли Китай и США правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества.

Также он сказал, что Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов Вашингтону. Но и США должны уважать Китай и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

По словам Си Цзиньпина, Китай надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении КНР.

Ранее мы писали о том, что Блинкен провел в Пекине переговоры с главой китайского МИД. На них обсудили возможное сотрудничество США и Китая.

Напомним, что глава Пентагона предупредил о том, что война на Тайване будет разрушительной.

А больше половины граждан Китая считают приемлемым "вооруженное воссоединение" с Тайванем.