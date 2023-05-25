Больше половины граждан Китая считают приемлемым "вооружённое воссоединение" с Тайванем.

Исследование, проведённое группой учёных в Сингапурском университете, показало, что 55% китайцев поддерживают войну с Тайванем с целью захвата острова.

Другое исследование, проведённое Глобальным институтом Тайваня, показывает, что 61% всех американцев выступает за поенную поддержку островного государства в случае агрессии со стороны Китая. Треть опрошенных против, остальные - не уверены.

Как пишет Bild, некоторые эксперты полагают, что военное противостояние между Тайванем и КНР будет иметь катастрофические последствия для всего мира и станет предвестником Третьей мировой войны.

Известно, что Великий Кормчий Китая Си Цзиньпинь назвал сроки установления силового контроля над островом - 2027 год.

Ранее сообщалось, что атака Китая на Тайвань потенциально может остановить крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.

Также Китай обвинил G7 в препятствовании миру и развитию других стран.