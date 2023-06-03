США предостерегают и предупреждают, что война за Тайвань была бы разрушительной. Конфликт может повлиять на мировую экономику. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина на саммите Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

По словам Остина, международное сообщество заинтересовано в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе, осознавая, что это влияет на безопасность международных морских путей и глобальные цепочки поставок, а также на свободу навигации в мировом масштабе.

Остин, министр обороны США, подчеркнул, что конфликт в Тайванском проливе имел бы разрушительные последствия. Он также отметил, что это может серьезно повлиять на мировую экономику.

США обещают продолжать поддерживать своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

В своем выступлении Остин также высказал критику в адрес Китая за отказ вести диалог. Он подчеркнул, что ответственным лидерам всегда нужно и должно быть время для разговора, и что диалог не является просто наградой, а необходимостью.

Напомним, США выступают в поддержку независимости Тайваня и оказывают ему помощь, что вызывает острые противоречия и конфликт с Китаем. При этом больше половины граждан Китая считают приемлемым "вооружённое воссоединение" с Тайванем.

Как писала "Страна", Тайвань закупит 400 американских ракет Harpoon для защиты от Китая.