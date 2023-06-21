Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о предоставлении Украине пакета финансовой помощи на 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Об этом он заявил во время Конференции по восстановлению Украины, передает The Guardian.

"В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое - все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", - заявил Сунак.

Также Сунак рассказал о важности построения платформы для бизнеса, которая сможет привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина.

Напомним, по данным СМИ, Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год.

Также сообщалось, что Лондон намерен сохранить санкции против РФ до момента выплаты компенсаций Украине.