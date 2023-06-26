В Британии считают, что ракеты Storm Shadow существенно повлияли на ход войны в Украине
Британские ракеты Storm Shadow оказали существенное влияние на войну в Украине.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте.
"Ракеты Storm Shadow почти безошибочно атаковали логистику российской армии и оказали значительное влияние на поле боя", - сказал Уоллес.
Напомним, в мае ВСУ начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией, для ударов по российским целям.
В частности, на днях в Крыму сообщили о ракетном ударе по мосту в Чонгаре, который соединяет Крым с материком. Назначенные Россией "власти" заявили о прилете ракет Storm Shadow.
Ранее России заявили об ударе ракетами Storm Shadow по Арабатской стрелке, которую ранее посещал Путин.
Также сообщалось о прилете по оккупированному Бердянску Запорожской области. Тогда представитель назначенных Россией "властей" оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по городу был нанесен удар с помощью Storm Shadow.
Кроме того, в "ЛНР" обвиняли Украину в ударах по Луганску этими ракетами. А в сети появилось видео обломков предполагаемой Storm Shadow, наносившей удар по городу.
О том, что известно об этих ракетах, мы рассказывали в отдельном материале.