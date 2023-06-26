Британские ракеты Storm Shadow оказали существенное влияние на войну в Украине.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте.

"Ракеты Storm Shadow почти безошибочно атаковали логистику российской армии и оказали значительное влияние на поле боя", - сказал Уоллес.

Напомним, в мае ВСУ начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией, для ударов по российским целям.

В частности, на днях в Крыму сообщили о ракетном ударе по мосту в Чонгаре, который соединяет Крым с материком. Назначенные Россией "власти" заявили о прилете ракет Storm Shadow.

Ранее России заявили об ударе ракетами Storm Shadow по Арабатской стрелке, которую ранее посещал Путин.

Также сообщалось о прилете по оккупированному Бердянску Запорожской области. Тогда представитель назначенных Россией "властей" оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по городу был нанесен удар с помощью Storm Shadow.

Кроме того, в "ЛНР" обвиняли Украину в ударах по Луганску этими ракетами. А в сети появилось видео обломков предполагаемой Storm Shadow, наносившей удар по городу.

О том, что известно об этих ракетах, мы рассказывали в отдельном материале.