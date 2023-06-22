В Крыму сообщают о ракетном ударе по мосту в Чонгаре, который соединяет Крым с материком.

Назначенные Россией т.н "власти" заявляют о прилете ракет Storm Shadow.

По их данным, сообщение с Крымом сейчас идет по резервному маршруту через Армянск.

Крымские паблики пишут об одновременном повреждении нескольких мостов.

Напомним, что ранее в Крыму сообщали, что было приостановлено движение поездов по железной дороге в районе Феодосии.

Также мы писали о том, что, по данным британской разведки, одним из главных приоритетов РФ остается удержание контроля над оккупированным Крымом.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.