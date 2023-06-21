В Крыму заявляют о повреждении железной дороги и остановке движения поездов в районе Феодосии.

Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - написал Аксенов.

Причины он не называет, но местные паблики пишут, что это была диверсия.

Напомним, в мае в Крыму грузовой поезд сошел с рельсов под Симферополем. Российские телеграм-каналы писали о взрыве. А "крымская железная дорога" объяснила сход поездов с зерном в Крыму "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Ранее мы писали, что 15 июня в Крыму заявили об атаке беспилотников ночью и утром.

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