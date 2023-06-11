В Бахчисарайском районе Крыма произошла страшная авария с многочисленными жертвами. Легковой автомобиль KIA выехал на встречку и врезался в Dacia Logan. Погибли пять человек, в том числе 17-летний подросток.

Видео момента столкновения публикуют Telegram-каналы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель Kia, мужчина, находившийся за рулем Dacia, и две женщины-пассажира", - говорится в сообщении "Следкома Крыма и Севастополя".

Отмечается, что в больницу были доставлены четверо несовершеннолетних, находившихся в Dacia в момент столкновения. Впоследствии один из них - 17-летний юноша - скончался от полученных травм.

Напомним, накануне на трассе Киев-Одесса в районе села Чупыры в Киевской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще восемь получили различные травмы. Среди пострадавших есть дети.

А в прошлом месяце во Львовской области на автодороге Киев - Чоп, на отрезке между населенными пунктами Надитичи и Розвадов после столкновения легкового авто и грузовика погибли три человека, в том числе двое детей.