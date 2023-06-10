В субботу, 10 июня на трассе Киев-Одесса в районе села Чупыры в Киевской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще 8 - получили различные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"В результате ДТП вблизи села Чупыры 2 человека, находившиеся в микроавтобусе "Renault" погибли, еще 5 человек травмированы, из которых двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. В другом автомобиле "Hyundai" также трое пострадавших. Пострадавших доставили в больницы", - пишет Небытов.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции Киевской области, которые осуществляют осмотр и фиксацию последствий аварии. Ведется расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что в Обухове Киевской области мотоциклист на полной скорости влетел в людей на пешеходном переходе. 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.

Также мы сообщали, что в Броварском районе Киевской области произошла авария с бензовозом. Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. Из-за взрыва погиб водитель.