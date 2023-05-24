Резонанская авария с дочкой нардепа Владимира Арьева Яриной Арьевой, которая является депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко - "Европейская солидарность", случилась еще 27 ноября прошлого года в районе станции метрополитена "Почайна" в столице в вечернее время суток.

Однако подозрение ей вручили только на днях.

Подозрение вручено по ч.1 ст.286-1 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшие телесные повреждения средней тяжести, совершенные в состоянии наркотического опьянения". Санкция статьи - от 3 до 5 лет тюрьмы без возможности применения условного наказания. Точно такую же статью вменяют и актеру Остапу Ступке.

Вчера же ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в том ДТП женщина-пешеход, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по "зебре", попала под колеса "Volkswagena Polo" под управлением Ярины Арьевой и получила множественные переломы конечностей и травму челюсти с травматической экстракцией зубов.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, с подозрением не спешили, так как по закону уведомление о подозрении представителю депутатского корпуса может согласовать только руководитель прокуратуры городского уровня, а для этого документы должны быть подготовлены основательно.

Главная загвоздка - ждали выводов нескольких экспертиз: токсикологической и автотехнической.

Примечательно, что, по версии прокуратуры, защитники Арьевой неоднократно приглашались для объективности на проведение всех следственных экспериментов, но не явились, ссылаясь на занятость. А сама участница ДТП добровольно сдала анализы на наркотики, которые сразу же при ней опечатали.

Позже она сама получила результаты, в которых, по утверждению следствия, было указано, что в организме найдены следы каннабиноидов.

Как комментировала журналистам пресс-секретарь городской прокуратуры Надежда Максимец, изначально Арьева утверждала, что наезд случился за пределами пешеходного перехода при неработающем из-за аварийных отключений электроэнергии уличном освещении, а женщина-пешеход была без светоотражающих элементов.

Однако автотехническая экспертиза опровергла ее доводы, подтвердила наезд на "зебре" и указала на техническую возможность водителя избежать наезда путем торможения.

По поводу употребления наркотиков в правоохранительных органах утверждают, что водитель изначально не отрицала, что курила "травку", которой ее угостила подруга.

Однако после результатов экспертизы заявила, что это все неправда и дискредитация ее как молодого политика-оппозиционера.

При этом сам факт ДТП она не отрицает.

"ДТП произошло во время блэкаута полгода назад вечером 27 ноября. Пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов, я не успела среагировать. Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода появляется экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода!", - заявила девушка.

Арьева считает подозрение "спланированной дискредитацией" и связывает ее со своим участием в акциях против УПЦ под Киевской Лаврой.

"Иерархи Московского патриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы", - считает Арьева.

Отметим, что последний момент вызывает в целом сомнения в том, что сказала про ДТП Арьева.

Потому что вряд ли УПЦ, против представителей которой властями сейчас возбуждаются многочисленные уголовные дела, а саму Церковь лишают права пользования храмами, имеет столь большое влияние, чтоб организовать уголовное дело против депутата Киеврады.

Сам нардеп и отец подозреваемой Владимир Арьев также заявил, что подозрение - это месть представителей Офиса президента за его разоблачения и критику власти по делу о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и выступлений в защиту разведчика Червинского.

Арьев заявил в своем Facebook, что будет добиваться повторной токсикологической экспертизы, а потерпевшей оказывается вся необходимая помощь.

В городской прокуратуре утверждают, что намерены подавать апелляцию на решение суда о домашнем аресте и требовать помещение под стражу, так как существуют риски влияния на ход следствия с помощью связей во власти.