В центре Москвы в ДТП попал лимузин Aurus российского производства, на котором ездят в том числе первые лица РФ. Авария случилась на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка.

Российские телеграм-каналы пишут, что машина принадлежит патриарху Кириллу, хотя кто именно в ней находился - неизвестно. В РПЦ информацию отрицают.

Лимузин врезался в Volvo, когда иномарка выезжала из переулка. Это, возможно, первое ДТП, в которое попал "Аурус" с момента его презентации в 2018 году.

Опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что также пострадал автомобиль экстренных служб.

Напомним, несколько лет назад на открытии ЦКАД президент России катал на этом же лимузине "Аурус" девушку по кольцевой.

Серийное производство этих авто запустили в РФ в 2021 году на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится в Татарстане. Раньше на "Аурусах" ездили только Владимир Путин и премьер-министр.

"Страна" писала, что представляет собой российский лимузин Aurus. Автомобиль российского президента напоминает британский Rolls-Royce и Bentley.

Президентский автомобиль и линейка машин представительского класса разработаны специально для чиновников. В линейке присутствуют разные кузовы: седан, минивэн и внедорожник. При этом все машины, кроме президентской, продаются и обычным покупателям.