Депутат Киевсовета Ярина Арьева подтвердила, что ей выдвинули подозрение за ДТП под наркотиками. Факт аварии она признаёт, а вот употребление наркотиков - опровергает.

"ДТП произошло во время блэкаута полгода назад вечером 27 ноября. Пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов, я не успела среагировать. Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Моя семья сразу начала помогать этой женщине с лечением, чему все подтверждения. Мне очень жаль и я, как водитель, признаю свою вину. И мы сейчас с представителями пострадавшей женщины завершаем переговоры по этому делу", - заявила Арьева.

"Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские права", - говорит депутат.

По ее словам, "вдруг через полгода появляется экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода!"

Арьева считает подозрение "спланированной дискредитацией" и связывает ее со своим участием в акциях против УПЦ под Киевской Лаврой.

Ранее в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии. Также говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста был трезв.