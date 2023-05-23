Депутат Ярина Арьева подтвердила, что ей вручили подозрение за ДТП, но отрицает употребление наркотиков
Депутат Киевсовета Ярина Арьева подтвердила, что ей выдвинули подозрение за ДТП под наркотиками. Факт аварии она признаёт, а вот употребление наркотиков - опровергает.
"ДТП произошло во время блэкаута полгода назад вечером 27 ноября. Пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов, я не успела среагировать. Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Моя семья сразу начала помогать этой женщине с лечением, чему все подтверждения. Мне очень жаль и я, как водитель, признаю свою вину. И мы сейчас с представителями пострадавшей женщины завершаем переговоры по этому делу", - заявила Арьева.
"Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские права", - говорит депутат.
По ее словам, "вдруг через полгода появляется экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода!"
Арьева считает подозрение "спланированной дискредитацией" и связывает ее со своим участием в акциях против УПЦ под Киевской Лаврой.
Ранее в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии. Также говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста был трезв.