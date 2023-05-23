Депутат Киевсовета под наркотиками сбила женщину. По данным журналистов, речь идет о 21-летней Ярине Арьевой – дочери нардепа от "Евросолидарности" Владимира Арьева.

Киевская городская прокуратура, не называя имени, сообщает, что депутату объявили о подозрении и определили домашний арест на два месяца.

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

ДТП произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы: депутат сбила женщину-пешехода, которая получила серьезные травмы.

Ранее в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии. Также говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста, был трезв.

Также "Страна" выяснила, что сотрудники ГБР пришли с обысками в КГГА из-за четверых депутатов, которых призвали в армию, а их, чтобы они не ехали на фронт, откомандировали как солдат при Киевской ОВА.