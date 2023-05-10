В среду, 10 мая, на автодороге Киев - Чоп, 588 км, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов (Львовская область), произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает патрульная полиция в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, с грузовиком Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и две ее дочери в возрасте ориентировочно четырех и шести лет скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика.

"Ориентировочно два часа движение по этому участку будет закрыто. В настоящее время транспортные средства направляются в объезд через Жидачев. Потом патрульные организуют реверсное движение", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сегодня на Ирпенском мосту под Киевом насмерть разбился мотоциклист. Сообщалось, что он не справился с управлением.

Также "Страна" писала, что на трассе под Одессой произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. Погибла семейная пара.