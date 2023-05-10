Не справился с управлением. На Ирпенском мосту под Киевом насмерть разбился мотоциклист. Видео
В среду, 10 мая, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На Ирпенском мосту погиб водитель мотоцикла.
Об этом информирует "Страна" и публикует соответствующее видео с места аварии.
Сообщается, что мотоциклист не справился с управлением.
Ранее мы писали, что недавно в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии.
Кроме того, говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста был трезв.
Также "Страна" рассказывала, что в феврале в Киеве на Набережном шоссе произошло жесткое ДТП. В результате аварии автомобиль буквально повис на столбе.
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