В среду, 10 мая, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На Ирпенском мосту погиб водитель мотоцикла.

Об этом информирует "Страна" и публикует соответствующее видео с места аварии.

Сообщается, что мотоциклист не справился с управлением.

Ранее мы писали, что недавно в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии.

Кроме того, говорится, что нардеп, совершивший наезд на пешехода, по данным экспресс-теста был трезв.

Также "Страна" рассказывала, что в феврале в Киеве на Набережном шоссе произошло жесткое ДТП. В результате аварии автомобиль буквально повис на столбе.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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