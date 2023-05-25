Появились подробности аварии с бензовозом в Броварском районе Киевской области. Из-за взрыва погиб водитель.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. На месте происшествия работает ГСЧС и полицейские, сообщил он.

Напомним, в апреле мы сообщали, что в штате Коннектикут на мосту главной трассы страны перевернулся и вспыхнул бензовоз. Огонь охватил здания под мостом, сообщалось о пострадавших.

Также мы писали, что в прошлом году в мае в Ровенской области, у села Сытное Дубенского района на трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП с бензовозом. Авария произошла вечером. С бензовозом столкнулся автобус, в котором ехали пассажиры, направлявшиеся за границу.

В результате ДТП под Ровно в мае 2022 года погибли 26 человек. Всего в автобусе находились 34 пассажира и водитель. Травмировались 12 человек.

Кроме того, мы писали, что под Киевом за сутки произошло 11 ДТП. Небитов сообщал, что 39 человек сели за руль после употребления спиртных напитков.