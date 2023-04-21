В штате Коннектикут на мосту главной трассы страны перевернулся и вспыхнул бензовоз. Фото
В американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз.
Об этом сообщает местная полиция.
"Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт", - указывает полиция в Twitter.
Согласно информации правоохранителей, мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе.
Уточняется, что огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не информирует об их числе.
Голд Стар – один из крупнейших мостов в Коннектикуте, он является частью главной трассы на восточном побережье страны.
Ранее мы писали, что в американском Ричмонде потушили мощный пожар на заводе по переработке отходов. Однако власти пока не стали отменять распоряжение об эвакуации двух тысяч жителей из полумильной зоны и предупредили, что "дым, сажа и запах горелого пластика" сохранятся еще несколько дней.
Также "Страна" рассказывала, что на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар на предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы.