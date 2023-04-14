В американском Ричмонде, штат Индиана, ликвидирован крупный пожар, который два дня бушевал на мусороперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, The Verge.

Власти пока не стали отменять распоряжение об эвакуации двух тысяч жителей из полумильной зоны и предупредили, что "дым, сажа и запах горелого пластика" сохранятся еще несколько дней.

Сообщается, что объект был полностью загружен неизвестными типами пластика. В полиции заявили, что владелец здания, где начался пожар, ранее получил "предупреждение об опасности" складирования пластика в этом районе.

Известно, что дым от пластмасс может быть особенно вредным, вызывая сильное раздражение глаз, носа и легких, вызывая долгосрочные последствия. При горении могут выделяться газы и загрязняющие вещества, включая диоксины и фураны – "стойкие" загрязнители.

Ранее мы писали, что в конце марта в США прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике. Местные издания сообщали о "многочисленных раненых", не приводя их точное число. Также утверждалось, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара, есть двое погибших.

Также "Страна" рассказывала, как в США за один день загорелся склад пиломатериалов и сошли с рельсов вагоны с углём.

В тот же период времени на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар на предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы. На место прибыли несколько подразделений пожарных. Также был вызван вертолет спасателей.