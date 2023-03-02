В Сети появилось видео масштабного пожара в строящемся 42-этажном небоскребе в Гонконге.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

По данным местных изданий, двое человек госпитализированы после пожара в крупном торговом районе Цим Ша Шуй.

Очевидцы сообщают, что из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие объекты. Несколько пострадавших на проезжей части были доставлены в больницу.

Для тушения были задействованы самолеты. На месте работают экстренные службы.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года в турецком Стамбуле загорелся небоскреб высотой в 24 этажа. Жителей эвакуировали, пострадавших нет. Сообщалось, что пожар в жилом здании начался на нижних этажах и быстро охватил весь небоскреб.

Также "Страна" рассказывала, что в середине сентября в Китае за 20 минут полностью сгорел небоскреб высотой более 200 метров. Пожар произошел в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша.

СМИ сообщали, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв могло исчисляться в несколько сотен человек.