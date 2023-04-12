В американском Ричмонде (штат Индиана) на заводе по переработке отходов случился масштабный пожар, сообщает CNN.

Сначала загорелся трейлер с пластиком, огонь перекинулся на соседние груды мусора и впоследствии охватил все здание.

Воздух загрязнен токсичным дымом от горения пластика. Пожарным удалось не допустить переброску пламени на жилые кварталы, но сам пожар может продолжаться несколько дней.

2 тысячи человек, проживающих в радиусе 800 м от места пожара эвакуировали.

Напомним, 25 марта в США прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике. Местные СМИ сообщали о "многочисленных раненых", не приводя их точное число. Также утверждалось, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара, есть двое погибших.

Также "Страна" писала, как в США за один день загорелся склад пиломатериалов и сошли с рельсов вагоны с углём. В этот же период на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар на предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы. На место прибыли несколько подразделений пожарных. Также был вызван вертолет спасателей.