В американском штате Пенсильвания в пятницу, 24 марта, произошел взрыв с последующим мощным пожараром на шоколадной фабрике компании RM Palmer.

Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев.

Внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.

Местные СМИ сообщают о "многочисленных раненых", не приводя их точное число. Также утверждается, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара, есть двое погибших.

Напомним, на заводе в Пенсильвании также делают боеприпасы для ВСУ. Производство хотят увеличить в пять раз.

Тем временем Джо Байден готовится к президентским выборам и прошел медобследование перед тем, как баллотироваться на второй срок.

При этом жена Байдена заявила, что президент США не должен проходить тест на умственные способности. Идею ввести такую проверку для пожилых претендентов на высший пост она назвала смехотворной.